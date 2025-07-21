Как сообщили в Минобороны России 4 июня, бойцы группировки "Север" завершили освобождение населенного пункта в Сумской области

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Украинский фейк о колоссальных потерях ВС РФ при штурме Кондратовки в Сумской области нужен лишь для оправдания "мясных штурмов" и сотен пропавших без вести украинских военных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Вражеские ресурсы активно тиражируют информацию о "колоссальных потерях" наших войск в боях за небольшое село Кондратовку. В реальности враг пытается таким образом оправдать собственные "мясные штурмы" и сотни пропавших без вести насильно мобилизованных украинцев из состава 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минобороны России 4 июня, бойцы группировки "Север" завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области.