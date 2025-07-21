ГД может рекомендовать кабмину создать центры охраны репродуктивного здоровья подростков

Также предлагается принять меры, направленные на популяризацию традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний и сохранение репродуктивного здоровья

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут рекомендовать правительству РФ создать в регионах России центры охраны репродуктивного здоровья подростков и центры охраны здоровья семьи и репродукции. Об этом говорится в тексте проекта постановления по итогам правчаса в Госдуме по вопросам демографической политики.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации <...> рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации центров охраны репродуктивного здоровья подростков и (или) центров охраны здоровья семьи и репродукции", - говорится в документе, опубликованном в думской электронной базе.

Как следует из документа, Минпросвещения РФ совместно с Минцифры РФ рекомендовано проработать вопрос введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от региона проживания и количества детей. Кроме того, кабмину будет рекомендовано разработать законодательные инициативы, направленные на сокращение потребления алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции на территории России.

Депутаты предложат правительству разработать механизм оценки регулирующего воздействия на демографические процессы проектов федеральных законов, документов стратегического планирования, постановлений и распоряжений правительства РФ на стадии их разработки. Также предлагается принять меры, направленные на популяризацию традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний и сохранение репродуктивного здоровья, а также формирование положительного образа многодетной семьи.

Кроме того, предлагается рекомендовать кабмину проработать вопрос обеспечения бесплатного дошкольного образования для детей, проживающих в сельской местности. Также предлагается проработать вопрос об обеспечении обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, проживающих в сельской местности, горячим питанием и о внесении соответствующих изменений в статью 37 ФЗ "Об образовании в РФ".