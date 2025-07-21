В Москве и Подмосковье сняли желтый уровень погодной опасности

Интенсивные осадки, обрушившиеся на регион, стали следствием циклона

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Действие желтого уровня погодной опасности, действовавшего в Москве и Подмосковье в связи с ливнем, грозой и усилением ветра, завершено. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Желтый уровень действовал в столице и по области до 21:00 мск", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на предстоящую ночь дополнительных предупреждений пока не заявлено, а 22 июля, начиная с 09:00 мск в столице и по области не исключены местами грозы с дождем. Из-за последних желтый уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные погодные условия, будет активирован снова.

В Гидрометцентре РФ напомнили, что интенсивные осадки, обрушившиеся на Москву и Подмосковье поздно вечером в воскресенье, стали следствием циклона. Он же продолжил отказывать влияние на погоду и во вторник, однако уже с меньшей интенсивностью возможных осадков. Их прошедшей ночью и утром местами по Москве выпала месячная норма. В столице имелись факты повреждения деревьев из-за порывов ветра, на 2,5 метра поднялся уровень воды в Яузе, затопив часть проезжей части. Кроме того, непогода заставила временно перекрыть движение по ряду столичных магистралей. В Подмосковье из-за дождей размыло мосты в Наро-Фоминском и Истринском районах, а также плотину около деревни Шохово Можайского округа.

Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью столбики термометров покажут в столичном регионе до плюс 18 градусов. Днем во вторник воздух в Москве должен прогреться до плюс 23-25 градусов, по области - до плюс 26 градусов.