Также денежные призы получили призеры в различных категориях, сообщил глава региона Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 21 июля. /ТАСС/. Ключи от автомобиля вручили Абдуррахиму Халимову - победителю республиканского конкурса чтецов Корана, который проходил в Чечне в рамках фестиваля народного творчества "Беноевская весна-2025". Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В этом важном религиозном мероприятии приняли участие около 200 конкурсантов. Победителем конкурса на знание священного Корана наизусть стал представитель школы хафизов имени моего любимого брата Зелимхана Кадырова из села Ахмат-Юрт Абдуррахим Халимов. Он заслуженно занял первое место и был удостоен главного приза - автомобиля", - написал Кадыров.

По его словам, также денежные призы получили призеры в различных номинациях. "Очень радует, что в Чеченской Республике молодое поколение изучает священный Коран, проводятся религиозные конкурсы, с каждым годом увеличивается число хафизов. Об этом мечтали наши почтенные предки, за такую свободу религии многие отдали свои жизни", - отметил глава Чечни.

Также в рамках фестиваля в Беное состоялось открытие медресе для женщин на 50 мест. Оно построено за счет Фонда Кадырова.

Фестиваль "Беноевская весна" проводят ежегодно в Ножай-Юртовском в рамках проекта по возрождению национальной культуры чеченского народа. В программу входят национальные игры, художественные выставки, сельскохозяйственная ярмарка, конкурсы, театральные представления и скачки с розыгрышем денежных призов.