Глава Духовного собрания мусульман России назвал сохранение и укрепление исконно добрых межрелигиозных отношений общей задачей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казань подчеркнул братство православных и мусульман, этот город является "символом взаимопонимания" и примером взаимоуважения для всей страны. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе ДСМР.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с патриаршим визитом в Татарстанскую митрополию, на проведенном им в понедельник торжественном богослужении в Казанском соборе Казанского Богородицкого монастыря присутствовал глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Казань неслучайно стала местом, куда патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в столь значимый день для верующих христиан нашей необъятной страны. <...> Казань на протяжении веков символизирует собой гармонию, гостеприимство и уважение между представителями различных вероисповеданий и культур. Этот город является не только образовательным центром мусульманской духовности, но и значимым центром православной культуры. Именно Казань стала местом великих событий в истории, символом диалога и взаимопонимания - здесь веками бок о бок живут представители разных религий, дополняя традиции друг друга. Именно здесь, в Казани, установлен прочный фундамент братства между мусульманами и православными", - сказал Крганов.

Муфтий подчеркнул, что сохранение и укрепление исконно добрых межрелигиозных отношений является "сегодня общей задачей". По его словам, реализованный в Казани принцип взаимоуважения и добрососедства религий стал "вдохновляющим примером для всей страны, и в том числе для столицы". "Сегодня это наглядно отражается в Москве, где в районе Коммунарка реализуется уникальный проект - Межрелигиозный культурно-просветительский и образовательный центр, объединивший на одной территории четыре традиционные религии России: православие, ислам, иудаизм и буддизм", - уточнил глава ДСМР.

Крганов отметил, что создание межрелигиозного центра - "очередной важный шаг к укреплению доверия, взаимопонимания и сохранению исторического духовного наследия нашей многонациональной страны".