Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает, сообщил адвокат собственников компании "Инфамед" Рубен Маркарьян

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Судебный спор, из-за которого деятельность компании-производителя антисептика "Мирамистин" и "Окомистин" блокирована на всей территории РФ, не имеет отношения к непосредственному производству препарата и не ставит под угрозу его выпуск. Об этом ТАСС сообщил адвокат собственников компании "Инфамед" Рубен Маркарьян.

"Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает, а спор между владельцами ООО "Инфамед" и супругами Хейфиц не имеет отношения к непосредственному выпуску препарата и не ставит под угрозу его выпуск и успешную реализацию на территории РФ", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат сообщал ТАСС, что из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России блокирована работа 164 медицинских представителей компании "Инфамед", которая обеспечивает производство препарата, участвующего в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России. Судебный спор, заявлял защитник, связан с действиями Павла Хейфица и его жены Оксаны, которые, предложив агентские услуги и помощь в продаже "Инфамеда", убедили ее владельца заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене (7,5 млн рублей) против реальной - более миллиарда рублей. На действия агентов Хейфиц владельцами "Мирамистина" было подано заявление о мошенничестве в правоохранительные органы.

"Компания "Инфамед" является владельцем регистрационных удостоверений на лекарственный препарат раствор "Мирамистин" и "Окомистин" и имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора", - отметил Маркарьян. - Арбитражным судом Московской области приняты обеспечительные меры не в виде запрета на выпуск препарата, а в виде запрета собственникам "Инфамеда" отчуждать и иным образом распоряжаться имуществом и имущественными правами, принадлежащими компании на праве собственности, том числе правами на регистрационные удостоверения на вышеуказанные препараты".

О препарате

"Мирамистин" как лекарственный препарат разрабатывался в 1970-х годах в СССР по всесоюзной программе "Космические биотехнологии". Целью было создание антисептического средства для обработки кожных покровов космонавтов и оборудования на орбитальных станциях для борьбы с микроорганизмами, патогенными грибками, вирусами. Исследования проводили ученые Москвы, Киева, Симферополя. После распада СССР полученные уникальные наработки остались невостребованными, но были сохранены. После проведения испытаний в 1991 году "Мирамистин" был зарегистрирован в качестве средства индивидуальной профилактики венерических заболеваний. Дальнейшие исследования его свойств стали основой для расширения показаний к его применению: хирургия, травматология, ожоговая практика, акушерство и гинекология, урология, ЛОР-практика, стоматология, на что были получены необходимые разрешения.

Производство "Мирамистина" и внедрение его в российскую клиническую практику было осуществлено благодаря частным инвестициям.