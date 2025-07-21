Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский мужской хор Казанской епархии под управлением Дениса Рогова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил малое освящение реставрируемого храма-памятника павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани в ходе своего визита в Татарстанскую митрополию. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"Вечером 21 июля 2025 года Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения храма-памятника павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани. Храм расположен в акватории реки Казанка в центральной части города. Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский мужской хор Казанской епархии под управлением Дениса Рогова. После освящения храма митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл приветствовал предстоятеля Русской Церкви и преподнес Его Святейшеству икону Спаса Нерукотворного", - говорится на сайте.

"Всех вас поздравляю с замечательным событием - освящением сего Божиего храма. Дай Бог, чтобы он всегда наполнялся людьми, в том числе людьми в погонах, чтобы здесь всегда возносилась молитва Господу - как мы говорим, о всех и за вся. Всех вас сердечно приветствую!", - сказал после освящения храма патриарх, слова которого приводятся в сообщении.

Предстоятель Русской православной церкви передал в дар вновь освященному храму икону святого праведного воина Феодора Ушакова, особо отметив воинскую славу и глубокую веру военачальника, а также благословил курсантов, суворовцев и воинов-участников специальной военной операции, присутствовавших при освящении.

По данным патриаршей пресс-службы, храм-памятник Спаса Нерукотворного возводился с 1813 по 1823 годы по проекту архитектора Н.Ф. Алферова. Это один из старейших казанских памятников и воинских мемориалов России. Храм выполнен в виде усеченной двадцатиметровой пирамиды. Входы в здание расположены с четырех сторон и оформлены греческими портиками с колоннами. Наверх ведут широкие лестницы. По углам пирамиды располагаются окна; внутри этих помещений были кельи, где жили послушники и монахи.

Масштабная реставрация храма стартовала в 2024 году по поручению главы (раиса) Республики Татрастан Рустама Минниханова. К настоящему времени основная часть реставрационных работ выполнена.