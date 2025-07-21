Такие кадры могут демаскировать позиции российских ПВО, заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Съемка вражеских беспилотников в РФ может обернуться статьей о госизмене, если будут демаскированы позиции ПВО. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Кадры со сбитием БПЛА могут способствовать установлению дислокации ПВО", - сказал собеседник агентства.

"Если гражданин выложил фотографии такого формата в общий доступ, то такая информация может попасть к противнику, и в таком случае "фотограф" может понести ответственность по статье 275 УК РФ - "Госизмена", - подчеркнул член ОП РФ. Он добавил, что информация о дислокации войск, продвижении, оснащении, количестве человек и техники носит секретный характер.

Статья о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как отметил эксперт, ряд регионов РФ в 2024 году начали вводить запрет на съемку прилетов БПЛА, и в 2025 году количество таких субъектов РФ продолжило расти. По словам Машарова, принятие данных мер вполне логично, они направлены на предотвращение утечек информации, которая может быть использована для анализа расположения российских войск или оценки ущерба инфраструктуре.

Статья о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

В ряде регионов действуют штрафы за публикацию информации о применении БПЛА. Так, в Волгоградской области размер административного штрафа для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 тыс. до 1 млн рублей. Также Рязанская областная дума ввела штрафы в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. В Астраханской области граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 3 тыс. рублей, должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, а организации - от 20 до 50 тыс. рублей. В случае повторных нарушений размеры штрафов увеличиваются.