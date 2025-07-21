Движение на этом участке дороги закрыли в обоих направлениях

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. МЧС просит водителей воздержаться от поездок в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии (КБР) после схода селевого потока в городе Тырныаузе, сообщили в региональном ведомстве.

"Рекомендуем водителям воздержаться от движения в данном направлении (в Эльбрусский район - прим. ТАСС). Движение на участке автодороги закрыто в обоих направлениях. Имеется объездная дорога", - отметили в ведомстве.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток. В результате схода поврежден мост через реку Герхожан-Суу, который проходит внутри города Тырныауза и является частью федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбру. Глава КБР Казбек Коков отметил, что ситуация находится на особом контроле.

В регионе сохраняются сложные погодные условия в течение ближайших дней. Синоптики отмечают, что в республике ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра, на реках возможен подъем уровня воды, в горах сохраняется опасность схода селей.