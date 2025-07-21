Клиентам положены бесплатные напитки и горячее питание, заявил зампред комитета ГД по развитию туризма Сергей Кривоносов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бесплатные напитки положены пассажирам при задержке авиарейса более двух часов, а если задержка превысила четыре часа, им положено горячее питание. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по развитию туризма Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

"При задержке рейса пассажиры имеют право на предоставление напитков и питания. Если задержка более двух часов - прохладительные напитки, более четырех часов - горячее питание, далее - питание каждые шесть часов (днем) и восемь часов (ночью)", - сказал депутат.

Помимо этого, по его словам, пассажирам задержанных рейсов должны компенсировать оплату номера в гостинице при ожидании больше восьми часов днем и шести часов ночью, а также трансфер и хранение багажа. "Пассажир может взыскать понесенные убытки, если они подтверждены", - напомнил Кривоносов.

Он также рекомендовал пассажирам заранее проверять статус своего рейса, выбирать рейсы с возможностью переоформления и оформлять страхование поездки, которое включает риски отмены и задержки. "Избегайте коротких стыковок - в условиях нестабильной ситуации разумно закладывать минимум 4-6 часов между рейсами", - отметил парламентарий.

19-21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов. По данным Росавиации на 8:00 мск 21 июля, более 110 рейсов было отменено в аэропортах московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - и Пулково, 203 - задержано более чем на два часа из-за ограничений.