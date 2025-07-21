Из строя вышли 10 кабельных линий

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Подача электричества частично нарушена в Новороссийске из-за выхода из строя 10 кабельных линий. Перебои наблюдаются у 11 тыс. жителей, сообщил в Telegram-канале и.о. замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров.

"Вышли из строя 10 кабельных линий, причина возгорания пока не установлена. На месте находятся директор "Электросети Кубани", представитель "Ростэкэлектросети", специалисты оперативных служб. На данный момент население 11 тыс.", - написал он.

По данным Беглярова, перебои возникли у жителей нескольких улиц, а также в двух детских садах поселка Гайдук, трех котельных, двух насосных станциях и четырех предприятиях.

"Ориентировочное время восстановления 24 часа", - отметил Бегляров.