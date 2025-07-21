Власти Украины могли бояться общественного резонанса, заявили в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Жители приграничных населенных пунктов Запорожской области могут оказаться в зоне активных боевых действий из-за слишком поздно объявленной эвакуации. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, столь позднее объявление эвакуации может быть продиктовано страхом киевских властей перед общественным резонансом.

"Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряженная, так как Киев, как и прежде, объявил эвакуацию районов слишком поздно, и сейчас жители рискуют оказаться в зоне активных боевых действий. Сразу обозначу, почему эвакуация не была проведена раньше: Киев боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее значит признать, что ВС РФ на этом участке остановить не получится", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разменной монетой в неспособности Киева признать собственное бессилие становятся обычные граждане, которых до последнего уверяют, что их жизням ничего не угрожает, а потом ВСУ "начинают оборудовать укрепрайон в их дворе".

Как сообщили ТАСС ранее в силовых структурах, назначенные Киевом власти города Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов ВС РФ и активизации на запорожском направлении, где сейчас есть тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке. Собеседник агентства отметил, что сейчас Киев в основном отправляет по селам волонтеров, которые уговаривают местных жителей эвакуироваться, но редко кто на это соглашается. Жители понимают, уточнил он, что после оставления своих жилищ они "мгновенно будут разграблены украинскими военнослужащими".