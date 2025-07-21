В системе водоснабжения 27 июня произошел прорыв

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Более 570 жителей Днепровского переулка во Владивостоке остаются без горячей воды с 27 июня после прорыва в системе водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"27 июня 2025 года произошел порыв в системе горячего водоснабжения в районе многоквартирного дома №4 по Днепровскому переулку во Владивостоке. В настоящее время без горячего водоснабжения остаются более 570 жителей домов №№1, 2, 3а, 4, 5, 5/1, 7 по Днепровскому переулку. На протяжении месяца меры по устранению причин порыва не принимались, что потребовало реакции надзорного ведомства", - обозначили в прокуратуре края.

По предварительной информации, прорыв возник на бесхозяйном участке сети. Прокуратура контролирует вопросы оперативного и качественного проведения ремонтных работ и соблюдение жилищных прав жителей дома.