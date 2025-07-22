Врач Усачева: долгое ношение мокрой одежды может обострить хронические болезни

Чтобы не допустить ухудшения здоровья, после того, как человек промок, необходимо быстро согреться, сообщила эксперт

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Длительное ношение мокрой одежды может привести к переохлаждению и спровоцировать обострение хронических заболеваний. Об этом ТАСС сообщила заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач аллерголог-иммунолог, педиатр к. м. н. Анна Усачева.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что 21 июля в Москве выпало рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков. При этом во вторник в столице снова ожидаются грозовые дожди.

"Одна из существующих опасностей в период продолжительных проливных дождей - переохлаждение. Мокрые одежда и кожа значительно быстрее отдают тепло, чем сухие, что приводит к быстрому охлаждению тела. Длительные прогулки в промокшей одежде и обуви могут вызвать переохлаждение и обострение некоторых хронических заболеваний, таких как артрит, цистит, заболевания почек", - рассказала Усачева.

Чтобы не допустить ухудшения здоровья, после того, как человек промок, необходимо быстро согреться - найти сухое и теплое место и переодеться, дополнительно укрыться одеялом. Также можно принять теплый душ или ванночку для ног, постепенно повышая температуру воды.

"Пейте теплые напитки: чай, компот, морс, молоко - все это поможет восстановить тепло. Разотрите замерзшие участки тела, для взрослых можно использовать согревающую мазь. Двигайтесь, так как физическая активность поможет ускорить обмен веществ и согреться. При сильном переохлаждении обратитесь за медицинской помощью", - отметила Усачева.

Эксперт также посоветовала при дождливой погоде для исключения возможного травматизма выбирать обувь с хорошим сцеплением, использовать поручни в местах, где они доступны, и проявлять особую осторожность при ходьбе по мокрым поверхностям, лужам, независимо от их глубины.