МВД: иностранцам можно въезжать в РФ без регистрации в RuID

Авторизация в приложении со сдачей биометрии и заполнение в нем электронного заявления является добровольной, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Заблаговременная регистрация иностранцев в мобильном приложении RuID со сдачей биометрии и заполнение в нем электронного заявления является добровольной и не послужит отказом для въезда в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В период проведения эксперимента заполнение заявления в целях въезда в Российскую Федерацию и пребывания (проживания) в РФ осуществляется в добровольном порядке. При этом законодательством РФ не предусмотрено оснований для отказа в пересечении государственной границы РФ иностранным гражданам в случае, если такое заявление ими не было заполнено", - отметили в МВД.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что наличие у иностранного гражданина регистрации в мобильном приложении позволит в перспективе обеспечить возможность его взаимодействия с государственными органами и организациями полностью в электронной форме, снижая административные и иные барьеры при получении им государственных услуг. Кроме того, регистрация в приложении и направление электронного заявления о планах приехать в Россию позволит иностранцу в порядке справочной информации уточнить сведения о наличии со стороны МВД запретов на въезд страну.

В России проводится эксперимент по апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Иностранцы, которым для въезда в Россию не нужны визы, в порядке эксперимента проходят процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации с использованием мобильного приложения RuID федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

С 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранцы, в том числе законные представители недееспособных или несовершеннолетних, могут не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление в приложении. В нем нужно указать цель поездки, свои данные, сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, записать голос и затем дождаться проверки данных.

В случаях наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в РФ, указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа. Например, речь может идти о необходимости экстренного лечения, тяжелой болезни, смерти близкого родственника. Оставленные в приложении сведения о мигрантах будут положены в основу цифрового профиля. Цифровой профиль будет иметь уникальный идентификатор и в будущем может заменить бумажный патент.