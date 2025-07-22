К концу месяца продолжительность дня составит 13 часов 55 минут

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Световой день на широте Москвы в течение последнего летнего месяца сократится более чем на 2 часа - до 13 часов 55 минут. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Солнце до 10 августа будет двигаться по созвездию Рака, затем перейдет в созвездие Льва и останется в нем до конца месяца.

"На широте Москвы <…> быстро уменьшается продолжительность дня: с 16 часов 2 минут в начале августа до 13 часов 55 минут к концу месяца", - сообщили ТАСС астрономы, добавив, что высота Солнца на этой широте уменьшится к сентябрю с 51,5 до 42 градусов.

В планетарии также отметили, что август благоприятен для наблюдения светила в Северном полушарии Земли. Однако смотреть в телескоп или бинокль на пятна и другие образования на поверхности Солнца необходимо с применением апертурного солнечного фильтра, защищающего глаза от ожогов.