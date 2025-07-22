Колумбийцы являются самой многочисленной "диаспорой", заявили в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Наемники из Колумбии используются украинскими командирами как пушечное мясо, их продолжительность жизни почти не отличается от продолжительности жизни мобилизованного украинца. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Наиболее многочисленной "диаспорой" являются колумбийцы, которые в основе своей используются командованием ВСУ как пушечное мясо, чья продолжительность жизни несильно отличается от обычного насильно мобилизованного украинца. Многие из них не имели никакого опыта, часть и вовсе обманом попала в боевые подразделения. Например, часть из них приглашалась на строительные работы и как медики, однако в итоге выходцы из Латинской Америки оказывались на переднем крае в составе штурмовых групп", - сказал собеседник агентства.

По его словам, кроме колумбийцев в похожем положении также находятся всевозможные "асоциальные элементы" из европейских стран, в первую очередь Польши. Следующей категорией являются иностранцы, которые на протяжении последних лет проживают на Украине. Их статус мало чем отличается от кадровых военнослужащих ВСУ. Многие из них обзавелись семьями.

"За время конфликта форма участия иностранных наемников в боевых действиях в составе ВСУ также претерпела существенные изменения. Если в 2022 году это были в основном представители западных частных военных компаний и ярые неонацисты, отправившиеся на Украину по идейным соображениям, то сегодня картина несколько иная", - добавил собеседник агентства.

Ранее командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады "Гамлет" в эфире украинского YouTube-канала "Инсайдер" сообщал, что около 2 тыс. колумбийских наемников пополнили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).