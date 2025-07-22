Видеоролик уже недоступен

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы запретил видеоролик, в котором содержится инструкция для зацеперов по проезду без билета на скоростном поезде "Сапсан". Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Административный иск московско-смоленского транспортного прокурора к ООО "ВКонтакте" о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации удовлетворить. Признать сведения "Зайцем снаружи "Сапсана" (250 км/ч)", размещенные в сети Интернет на сайте <...>, запрещенными к распространению на всей территории Российской Федерации", - сказано в решении суда.

Согласно документу, транспортная прокуратура выявила ролик под названием "Зайцем снаружи Сапсана" на сайте my.mail.ru. В нем содержалась пропаганда запрещенных способов проезда на железнодорожном транспорте, не отвечающих требованиям безопасности и создающих угрозу жизни и здоровью. Надзорное ведомство подало административный иск к ООО "ВКонтакте", которому принадлежит ресурс mail.ru. Суд учел доводы прокуратуры и иск удовлетворил в полном объеме. В настоящий момент указанный видеоролик по ссылке, которая упоминается в решении суда, уже недоступен.