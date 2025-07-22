В НовГУ разработали "Умный дом", который сам принимает решения

Система позволяет реализовывать сложные сценарии и устанавливать пресеты, работающие в единой логике

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Система для автоматизации управления бытовыми приборами и повышения уровня безопасности дома на основе микроконтроллера разработана в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого. Уникальность разработанного "Умного дома" заключается в его кроссплатформенности, он легко объединяет в единую экосистему различные приборы и датчики, и принимает решения о выполнении определенных задач без участия человека, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Те решения, что сегодня представлены на рынке умных домов, обычно дорогие и сложные. Сложно интегрировать в одну систему приборы и датчики разных производителей. Например, "Умный дом" Яндекса лучше всего сопрягается с продуктами и сервисами корпорации, а ростелекомовская "Безопасность" или AJAX StarterKit black идут в комплекте со своим оборудованием, что приводит к неудобству и лишним тратам. Поэтому мы захотели создать собственное доступное, модульное и гибкое решение. В итоге получили систему, которая позволит сэкономить энергоресурсы, удаленно управлять освещением, отоплением, бытовыми приборами и уведомлять о ЧП, если такие случаются", - сообщили в вузе.

Разработку отличает высокая степень автоматизации. Она позволяет реализовывать сложные сценарии и устанавливать пресеты, работающие в единой логике. "То есть пользователю будет легко настроить умный дом - не надо с нуля связывать все элементы системы и тратить много времени на установку", - добавили разработчики, уточнив, что обзор изобретения удалось сделать при поддержке Минобрнауки России, в рамках "Десятилетия науки и технологий".

Система состоит из микроконтроллера, платформы управления, датчиков движения, протечки, газа, дыма, открытия, температуры и модулей для умных розеток или выключателей. Отличает разработку от конкурентов упрощенная интеграция с устройствами от разных производителей.

Как отметили разработчики, система "Умный дом" на основе микроконтроллера может быть интересна не только владельцам домов и квартир, семьям с детьми как дополнительный уровень безопасности и контроль за домом, когда родителей нет рядом, но и бизнесу. "Умный дом" позволит автоматизировать систему безопасности в офисах, небольших гостиницах, хостелах, удаленно контролировать помещения и оптимизировать расходы на энергоресурсы.