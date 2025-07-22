Депутат Яна Лантратова отметила, что возобновление такой поддержки позволит снизить личные финансовые затраты педагогов и повысить качество образовательного процесса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой рассмотреть возможность возвращения механизма компенсации затрат педагогических работников на покупку методических материалов и создания социальной карты "Учительская карта развития". Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, до 1 сентября 2013 года действующим законодательством было предусмотрено получение компенсации педагогами за приобретение методической литературы. Однако, отмечает Лантратова, сегодня эта компенсация отсутствует, и большинство учителей вынуждены за собственные средства покупать учебные пособия, наглядные материалы, оплачивать доступ к цифровым образовательным ресурсам и иные методические разработки.

"Считаю целесообразным рассмотреть возможность возвращения механизма целевой компенсации за приобретение методической литературы. <…> В качестве возможного решения предлагается создание социальной карты "Учительская карта развития", - написала Лантратова.

По ее словам, обладатели карты, на баланс которой будет ежегодно зачисляться 5 тыс. рублей, смогут свободно приобретать необходимую литературу в книжных магазинах, оплачивать курсы повышения квалификации, а также покупать цифровые образовательные продукты. "В качестве перспективного направления можно также рассмотреть возможность внедрения системы специальных условий и скидок на образовательные ресурсы, что обеспечит учителям более широкий доступ к качественной учебной и методической литературе, актуальным научным изданиям и профессиональным изданиям", - написала депутат.

Лантратова отметила, что возобновление такой поддержки позволит обеспечить учителей современными образовательными ресурсами, снизить их личные финансовые затраты и повысить качество образовательного процесса, что "соответствует стратегическим приоритетам государственной политики в сфере образования".