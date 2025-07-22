Муниципалитеты в Хабаровском крае хотят уполномочить вводить запрет на электросамокаты

Депутаты выступают за обеспечение безопасности, соблюдение правил и требований, а также за уважение интересов пешеходов и охрану их жизни, отметил председатель думы региона Николай Шевцов

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края планируют дать возможность муниципалитетам устанавливать запрет на использование электросамокатов. Об этом сообщил ТАСС председатель думы региона Николай Шевцов.

"Депутаты Законодательной думы региона разработали законопроект, которым предлагается установить возможность для муниципальных образований края регулировать вопрос установления на территориях общего пользования полного запрета или отдельных зон запрета на размещение и передвижение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, требований к местам для размещения таких средств", - сказал Шевцов.

Он уточнил, что в думе выступают не за полный запрет использования электросамокатов, а за обеспечение безопасности, соблюдение правил и требований, за уважение интересов и охрану жизни пешеходов. "Потому что электросамокат и другие средства индивидуальной мобильности, так же как и автомобили, - потенциально опасные средства передвижения", - добавил председатель. В думе рассчитывают предоставить право муниципалитетам устанавливать правила пользования "модным, но небезопасным средством передвижения".

По данным МВД, за 2024 год произошло несколько тысяч ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), около 50 человек погибли. На территории Хабаровского края, привел статистику Шевцов, за этот период было совершено 29 дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, при которых пострадали 30 человек, в том числе 1 несовершеннолетний.

Ранее полный запрет на использование средств СИМ был введен на территории Благовещенска в Амурской области. За любое перемещение и размещение средств индивидуальной мобильности на территории города предусмотрен штраф в размере до 100 тыс. рублей.

Нужно создавать условия

На различных площадках были проведены опросы граждан, мнения людей по поводу использования электросамокатов разделяются, сказал Шевцов. Перевес сейчас в сторону запретов полных и частичных. При этом треть опрошенных считают электросамокаты удобным средством передвижения, но отмечают необходимость цивилизованно ими пользоваться - соблюдать скоростной режим, не мешать пешеходам, не создавать опасных ситуаций и не бросать их посреди тротуаров и дворов.

"При этом, безусловно, надо создавать условия, выделять отдельные дорожки и зоны, где бы граждане могли спокойно, не мешая другим, передвигаться на этом, в общем-то, удобном и быстром транспортном средстве", - отметил председатель.

В разных регионах страны используют разные подходы, добавил он. В крупных мегаполисах электросамокаты в основном используются как транспорт, эксплуатация которого строго регламентирована. Правила работы средств индивидуальной мобильности определяют нормативно-правовые акты и дорожные карты.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия") ранее сообщал ТАСС, что полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне вводить не планируется.