Всего в крае приняли 17 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 2 400 ветеранов боевых действий на Камчатке получили льготу по освобождению от уплаты транспортного налога за два года с момента начала работы принятого летом 2023 года закона. Об этом ТАСС сообщили в краевом парламенте.

"Прошло два года с момента принятия закона. Мы проанализировали, как он работает, и убедились, что эта мера поддержки востребована. Если за 2023 год от транспортного налога были освобождены 842 ветерана боевых действий, то за 2024-й уже 1 626 человек, в том числе это участники специальной военной операции (СВО). Практический результат наших законодательных изменений не может не радовать. Это конкретная польза для наших защитников, их семейного бюджета", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания Камчатки Ирины Унтиловой.

Там добавили, что всего в Камчатском крае принято 17 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей и предусматривающих, в частности, бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования, право на получение бесплатной юридической помощи, профессионального образования, повышения профессиональной квалификации, получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства и другие.

Всего в регионе действует более 30 мер поддержки для участников СВО и их семей.