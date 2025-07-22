В целом по итогам первых шести месяцев 2025 года в стране выявлено 940,5 тыс. преступлений - на 1,8 % ниже уровня, который был годом ранее

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, грабежей и разбоев в России в первом полугодии 2025 года сократилось. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России со ссылкой на данные правовой статистики, отвечая на запрос ТАСС.

"За январь - июнь 2025 г. зарегистрировано на 11,2% меньше убийств (с покушениями), чем годом ранее (3,3 тыс. против 3,7 тыс.). Сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (на 21,2%, до 1,3 тыс.)", - рассказали в Генпрокуратуре. Одновременно в стране продолжает повсеместно уменьшаться число грабежей (на 16%, до 7,7 тыс.) и разбоев (на 13,2%, до 1,2 тыс.).

В целом по итогам первого полугодия 2025 года в стране выявлено 940,5 тыс. преступлений - на 1,8 % ниже уровня, который был годом ранее. Сохраняется тенденция к сокращению наиболее распространенных преступлений - краж (на 4,1%, до 224,8 тыс.). На четверть уменьшилось число краж из жилища (на 24,5%, до 6,9 тыс.), на 5,4% - транспортных средств. На 0,8% сократилось и число второй по частотности категории преступлений - мошенничеств (221,6 тыс.).

В общей структуре преступности деяния против личности занимают около 12%. Каждое шестое из них приходится на факты угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (сокращение на 15,3%, до 16,2 тыс.).

В целом от всех видов преступных посягательств за полугодие погибло 10,6 тыс. человек (рост на 1,7%), почти 15,4 тыс. лиц в результате совершенных преступлений причинен тяжкий вред здоровью (меньше на 2%).

Около 84% всех преступлений (788,1 тыс.) зарегистрировано в городах и поселках городского типа. В общественных местах число преступлений сократилось на 0,7% (119,1 тыс.), на улицах, площадях, в парках и скверах - на 11,8% (85,4 тыс.).

На 1% увеличился массив экономических преступлений (67,5 тыс.), но половина поставленных на учет преступлений явились новыми эпизодами (34,6 тыс.).

В структуре преступности отмечается увеличение доли тяжких и особо тяжких посягательств (с 31,5% до 35,4%), в абсолютном выражении их число увеличилось с 301,7 тыс. до 333,3 тыс.

Сократилась повторная преступность. Расследовано 246,1 тыс. преступлений, которые совершены лицами, уже нарушавшими уголовный закон, против 281,5 тыс. годом ранее. Их удельный вес снизился с 57,4% до 53,1%.