Жителей попросили зарядить телефоны и другие электроприборы

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Перебои в энергообеспечении возможны в Тырныаузе (Кабардино-Балкария) после сошедшего селя, который разрушил мост на федеральной трассе и повредил линии коммуникаций, сообщили в администрации города.

"Просим всех зарядить телефоны и иные электроприборы. Возможно отключение электроэнергии на неопределенный срок", - пояснили в мэрии.

Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что в Тырныаузе создан пункт временного размещения жителей, работает оперативный штаб. Жертв и пострадавших в результате сошедшего селя нет.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район.