Создание условий для студенческих семей носит рекомендательный характер, подчеркнула замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Детские комнаты уже появились во многих частных вузах России. Негосударственные высшие учебные заведения активно работают над созданием условий для жизни и обучения студенческих семей, сообщила ТАСС замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова.

"Многие частные вузы уже имеют [детские] комнаты и создают соответствующие пространства. Это создание "семейноцентричной" среды в университетах. То, что создает больше возможностей для ребят, и то, что поддерживается ребятами, которые обучаются по очно-заочной и заочной формам, когда уже есть детишки, и не один. Я думаю, что все вузы сами понимают, что это нужно и важно. Это тот тренд, который нам определил наш президент, и мы создаем его все вместе", - сказала она.

Замминистра также подчеркнула, что создание условий для студенческих семей в частных вузах носит рекомендательный характер. По ее словам, за несоблюдение данных рекомендаций никаких санкций для негосударственных учреждений не предусмотрено.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил необходимость ввести стандарт семейных блоков в общежитиях. По его словам, там должны быть отдельная кухня и комната матери и ребенка. Он также позитивно отозвался об инициативе социального волонтерства в вузах, когда студенты могут сами помогать приглядывать за детьми.

Чернышенко подчеркнул, что нужно сделать нормирование этого "минимального стандарта" и закрепить его приказом правительства. Затем его планируется применять во всех вузах.