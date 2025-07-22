Атмосферное давление в столице составит 740 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь, гроза и температура до плюс 25 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.