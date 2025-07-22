Основатель legaltech-сервиса Copydefend отметил, что фактически общая цифра может быть еще больше

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Объем нарушений авторских прав в России может достигать 100 млрд рублей в год, заявил ТАСС основатель legaltech-сервиса Copydefend Кирилл Кнауб. По его мнению, снизить масштабы плагиата контента поможет активное отстаивание прав авторами.

"Оценочный объем компенсаций, которые российские авторы, эксперты и создатели контента могли бы получить за незаконное использование их материалов, может превышать 100 млрд рублей в год. Согласно совместному исследованию Copydefend и онлайн-школ Bang Bang Education и XYZ, в среднем в России под плагиат попадают 1,8 единицы контента на автора в год. А в России таких креаторов около 2,8 млн человек", - сказал он.

Кнауб отметил, что фактически общая цифра может быть еще больше. По статистике Copydefend, из более чем 15 000 подтвержденных случаев незаконного использования объектов авторского права - как урегулированных досудебно, так и завершившихся судебным решением - средняя компенсация составила 24 468 рублей за одно дело. "При экстраполяции этих данных на весь рынок потенциальный объем компенсаций может составлять до 123 млрд рублей в год. Это значимо как для отрасли, так и для отдельных креаторов", - уточнил он.

По словам эксперта, массовое использование контента без разрешения авторов тормозит развитие креативных индустрий в России. Одни талантливые специалисты уходят в другие сферы с более стабильным доходом, другие не могут позволить себе обновление техники, оформление подписок на профессиональные сервисы и вынуждены брать подработки, вместо того чтобы сосредоточиться на творчестве.

Что и кто копирует

Как следует из анализа Copydefend, чаще всего объектами нарушений становятся визуальные элементы: фотографии, иллюстрации, дизайн карточек товаров, интерфейсы и макеты, а также визуальный обучающий контент. Особенно широко практикуется несанкционированное копирование курсов, когда люди вскладчину покупают одну подписку на всех, а после выкладывают контент в открытом доступе или перепродают намного дешевле цены автора. По словам Кнауба, наиболее массовые случаи фиксируются в сфере малого и среднего бизнеса.

"Мы часто сталкиваемся с тем, что нарушения совершаются не из злого умысла, а по незнанию или из-за отсутствия внутренних процедур соблюдения авторских прав. Это характерно, например, для продавцов на маркетплейсах, медицинских и образовательных онлайн-сервисов, где визуальный контент используется активно, но контроль за его источником может быть формальным. При этом, к сожалению, в ряде случаев мы наблюдаем системное нежелание идти на урегулирование споров на досудебной стадии, что усложняет защиту прав авторов", - отметил эксперт.

Среди распространенных аргументов ответчиков - заявления о недоказанности авторства, отрицание факта использования или попытки обвинить авторов в злоупотреблении правом. При этом, в 18% случаев ответчики утверждали, что контент создавался подрядчиком, например дизайнером-фрилансером, а они о противоправном использовании материалов не знали.

Как защитить свои права

Чтобы устранить несправедливость, эксперт советует отстаивать свои права. По опыту, в 85% случаев удается добиться компенсации, а в 58% - сделать это на досудебной стадии по соглашению сторон. Однако, по словам Кнауба, успешная защита возможна только при должной подготовке. Среди наиболее частых препятствий в суде он назвал отсутствие исходных файлов - макетов, черновиков и промежуточных версий, а также публикацию работы без указания авторства. Кроме того, если автор передал исключительные права заказчику, он утрачивает возможность самостоятельно требовать компенсацию, поскольку уже не является правообладателем.

Правовая база

Как отметил эксперт, российское законодательство в сфере авторского права предоставляет авторам широкие возможности для защиты - в том числе право на взыскание компенсации без необходимости доказывать реальный ущерб: "Российское законодательство в сфере авторских прав - одно из самых проработанных на постсоветском пространстве. Оно предоставляет четкий правовой механизм защиты, возможность взыскания компенсации вместо возмещения убытков, правоприменительную практику, которая все чаще становится на сторону авторов".

По его словам, развитие практики защиты интеллектуальных прав не только помогает восстановить справедливость в отдельных кейсах, но и формирует общую культуру уважения к авторству в профессиональной среде, что потенциально поможет снизить уровень пиратства.