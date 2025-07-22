В 2024 году преступления в сфере информационных технологий достигали 40% от всех правонарушений

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Темпы роста числа киберпреступлений, которые в минувшем году достигли максимального показателя - 40% среди всех преступлений - в этом году удалось остановить. Об этом свидетельствуют данные правовой статистики за первое полугодие, которую привели в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос ТАСС.

"[В первом полугодии 2025 года] на деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации (киберпреступления - прим. ТАСС) приходится почти 40% регистрируемых преступлений, а их массив увеличился на 0,7% (371,4 тыс.)", - сообщили в Генпрокуратуре. Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года число киберпреступлений выросло на 15,8%, за весь 2024 год - на 13% (до 765 тысяч). А всего за последние 7 лет число ИТ-преступлений в России увеличилось в 7,5 раза.

Как следствие, в этом году впервые за несколько лет в стране сократилось (на 0,8%, до 221,6 тыс.) общее число зарегистрированных мошенничеств, среди которых большинство (83%) составляют кибермошенничества (совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации) - 185,4 тыс. за полугодие. Еще в первом полугодии 2023 года рост регистрируемых кибермошенничеств, включая дистанционные телефонные мошенничества, составлял 40,5%.