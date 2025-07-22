При этом в ведомстве также рассматривают возможность создания групп продленного дня для школьников, сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минобрнауки планирует принимать в детские комнаты в вузах детей старше трех лет. При этом в ведомстве также рассматривают возможность создания групп продленного дня для школьников, сообщила ТАСС замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

"Мы рассматриваем - с трех, когда уже более такой "садиковский" возраст. И там уже более старшие, потому что многие сейчас рассматривают это как вариант "продленки", куда ребятишкам можно прийти уже после школы", - сказала она.

Оставить ребенка в таком месте можно будет не дольше, чем на четыре часа. Питание для детей студентов в детских комнатах вузов не предусмотрено.

" <...> Это кратковременное пребывание до 4 часов. Просто присмотр: с ними играют, их занимают на тот период, когда мама на занятии или мама преподает в аудитории", - сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил необходимость ввести стандарт семейных блоков в общежитиях. По его словам, там должны быть отдельная кухня и комната матери и ребенка. Он также позитивно отозвался об инициативе социального волонтерства в вузах, когда студенты могут сами помогать приглядывать за детьми.

Чернышенко подчеркнул, что нужно сделать нормирование этого "минимального стандарта" и закрепить его приказом правительства. Затем его планируется применять во всех вузах.