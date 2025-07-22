В компании Netvision сообщили, что специальные детекторы могут анализировать трафик по нескольким параметрам, включая адаптивное регулирование движения транспорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Число умных светофоров, использующих искусственный интеллект, увеличится в Нижнем Новгороде к 2026 году до 340 штук. Специальные детекторы могут анализировать трафик по нескольким параметрам, включая, в том числе адаптивное регулирование движения транспорта, сообщили ТАСС в компании Netvision.

"В Нижнем Новгороде к 2026 году управлять умными светофорами будет 340 интеллектуальных детекторов транспорта Thor-x3, которые с помощью встроенных алгоритмов искусственного интеллекта оценивают транспортную ситуацию в режиме онлайн и подстраивают под интенсивность городского движения фазы светофоров. Производством детекторов занимается компания "Взор", а ПО для них разрабатывает компания Netvision", - отметили в компании.

Так, в 2025 году в город поставят 121 интеллектуальный детектор транспорта, 220 детекторов уже размещены на дорогах Нижнего Новгорода и интегрированы со светофорами. В компании отметили, что детекторы могут анализировать трафик по нескольким параметрам - как для общего мониторинга дорожной ситуации, так и для адаптивного регулирования движения транспорта. Изделия входят в реестр Минпромторга России.

Сотрудничество с Нижегородской областью ведется с 2022 года. За это время в регионе подключили к умной видеоаналитике более 600 городских камер наблюдения. Искусственный интеллект оперативно выявляет ДТП, дорожные заторы, а также целый ряд других транспортных инцидентов.

Netvision и "Взор" входят в консорциум компаний, который создает инфраструктуру для умных и безопасных городов. Netvision выступает как разработчик алгоритмов искусственного интеллекта, "Взор" - производитель умных камер. Интегратором проектов в консорциуме является инжиниринговая компания полного цикла Netline.