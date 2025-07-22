Вуз уже провел переговоры по поводу набора абитуриентов из Гвинеи

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет (СевГУ) и Институт биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН разработали образовательную программу магистратуры для подготовки специалистов, которые смогут оценивать экологические риски в прибрежных регионах и разрабатывать меры для их нивелирования. С 2026 года на нее планируется набирать иностранных студентов, сообщил ТАСС директор Института перспективных исследований СевГУ Максим Евстигнеев.

"Совместно с ФИЦ ИнБЮМ мы на протяжении нескольких лет успешно реализовывали программу подготовки гидробиологов-исследователей. С 2025 года ее решено сделать более прикладной: к уже имеющимся дисциплинам мы добавили курсы, связанные с управлением приморской территорией на основании данных научных исследований. То есть, выпускники смогут оценивать экологическое состояние акватории и разрабатывать меры по его улучшению. В 2025 году мы набираем первых магистрантов на обновленную программу в обычном, русскоязычном, формате, а в 2026 будет первый набор иностранных студентов", - рассказал Евстигнеев.

Он пояснил, что первый набор иностранцев ожидается из Гвинеи, с научными организациями которой ФИЦ ИнБЮМ уже успешно сотрудничает. Ранее в институте сообщали, что проведены несколько совместных экспедиций, ведутся научные исследования, в первую очередь - касающиеся экологического состояния прибрежных регионов.

Евстигнеев добавил, что СевГУ уже провел переговоры по поводу набора абитуриентов с Национальным исследовательским центром Республики Гвинея. Предполагается, что студенты будут обучаться на русском языке: специально для его изучения они приедут в Севастополь за полгода до начала занятий в магистратуре. Во время профильного обучения гвинейские студенты, согласно достигнутым договоренностям, будут уделять повышенное внимание работе со специалистами ИнБЮМ, чтобы, вернувшись на родину, продолжить совместные исследования.

Санкции и международные контакты

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако, несмотря на это, иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики); готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.