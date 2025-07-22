Главе правительства показали отделение антенатальной охраны плода

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Глава правительства России Михаил Мишустин в рамках поездки в Читу посетил Забайкальский краевой перинатальный центр. Премьеру показали отделение антенатальной охраны плода, в том числе кабинет кардиотокограммы и сенсорную комнату.

В сенсорной комнате в этот момент проходило занятие для будущих родителей в рамках подготовки к партнерским родам.

Также главе кабмина продемонстрировали аппарат для самоконтроля показателей давления у беременных.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Мишустин осмотрел реанимационный зал и ознакомился с работой поста дистанционного наблюдения. Кроме того, премьеру продемонстрировали, как мать может онлайн увидеть своего малыша, находящегося в боксе в этом отделении.

"Очень по-человечески, она [мама] может все видеть <...>. Оказывается, колонка рядом стоит - мама может слышать голос ребенка, и ребенок может слышать голос мамы", - отметил Мишустин.

Забайкальский краевой перинатальный центр открылся в 2011 году. Это ключевое учреждение службы акушерства и гинекологии региона, рассчитанное на 153 места. Оснащение центра и квалификация персонала позволяют принимать сложные роды. Всего в центре с момента его открытия родилось более 43 тыс. детей, среди них 530 с экстремально низкой массой тела. Треть от общего числа родов в Забайкалье принимают именно в этом центре.

О центре

Одним из подразделений является консультативно-диагностический центр, оказывающий консультативную помощь беременным женщинам высокой степени риска. Он рассчитан на 100 посещений в смену. В отделении вспомогательных репродуктивных технологий ежегодно проводится более 600 программ ЭКО. Также в центре есть школа материнства, курсы подготовки к партнерским родам.

Кроме того, на базе перинатального центра работает центр медико-социальной помощи. Он оказывает комплексную поддержку и сопровождение беременных женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, предоставляет им психологическую и социально-правовую помощь. Ежегодно в этот центр обращаются более 2,4 тыс. женщин, около 16% из них после прохождения консультаций сохранили беременность.

Особой задачей перинатального центра является координация работы по маршрутизации беременных, рожениц и родильниц в Забайкальском крае. Здесь создан акушерский дистанционный консультативный центр, который работает в режиме онлайн круглосуточно. Ежегодно проводится более 3,5 тыс. таких консультаций.

Перинатальный центр обеспечен медицинскими кадрами более чем на 78%, укомплектованность акушерами-гинекологами составляет 80%, неонатологами - более 94%, анестезиологами-реаниматологами - более 85%, средним медперсоналом - 81%. Общее число сотрудников - 248 человек.

Забайкальский краевой перинатальный центр стал первым и единственным в регионе обладателем сертификата качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора.