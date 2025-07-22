Согласно опросу центра НАФИ и книжного сервиса "Строки", 52% россиян в возрасте до 24 лет и 49% в группе от 25 до 34 лет доверяют советам из такой литературы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Молодые россияне чаще других доверяют книгам о бизнесе и личных финансах. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитического центра НАФИ и книжного сервиса "Строки", с которым ознакомился ТАСС.

"Интересно, что молодежь более склонна верить советам книг о бизнесе и финансах. Чем старше респондент, тем выше уровень недоверия к подобной литературе", - говорится в исследовании.

Согласно опросу, 52% россиян в возрасте до 24 лет и 49% в группе от 25 до 34 лет доверяют советам из литературы на тему бизнеса и финансов. В то же время среди респондентов старшего поколения доля доверяющих значительно ниже: 40% среди бумеров (возрастная группа 60+) и 46% среди поколения Х (45-60 лет) признались, что не готовы следовать таким рекомендациям.

В целом мнения респондентов разделились: 38% заявили, что не доверяют подобной литературе, 37% склонны к доверию, а 25% затруднились ответить. При этом женщины проявляют больше доверия к таким книгам (38%), чем мужчины (35%).

В десятку самых популярных книг о бизнесе и финансах по аналитике книжного сервиса "Строки" в 2025 году вошли "Думай и богатей" Наполеона Хилла, "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки и "12 недель в году" Брайана Морана и Майкла Леннингтона. Также в рейтинг попали "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона, "ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга" Дамира Халилова и "Аксиомы бизнеса" Герберта Кэссона.

Опрос проведен 15 июля 2025 года на платформе "Тет-о-твет", в нем приняли участие 7 768 мужчин и женщин старше 14 лет из всех регионов России. Статистическая погрешность не превышает 2% при доверительном интервале 95%.