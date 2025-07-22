По данным опроса онлайн-сервиса Anketolog.ru, у 12% респондентов периоды подавленности возникают часто

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти половина россиян летом переживает периоды подавленности и апатии, одной из основных причин становятся погодные условия. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса Anketolog.ru, поступившие в ТАСС.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщала, что рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков выпало в Москве в понедельник. Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что порядка 50 литров дождевой воды на квадратный метр обрушилось в Москве за сутки. В Подмосковье наиболее сильный дождь обрушился на Коломну (66 мм) и Новый Иерусалим (48 мм).

Согласно результатам опроса, хотя 74% россиян замечают положительные изменения в самочувствии летом, у 57% случаются периоды подавленности и апатии, а у 12% они возникают часто. Основные причины - погодные условия (48%), финансовые трудности (46%) и состояние здоровья (37%).

Среди главных летних планов россиян - отпуск (59%), прогулки на природе (52%), качественно проведенное время с семьей (46%), поездки на дачу (40%) и ремонт (35%). Однако воплотить задуманное в жизнь получается не у всех: только 21% респондентов полностью реализуют свои летние планы, 70% - лишь частично, а у 6% лето идет совсем не по сценарию.

Ожидания от лета

При этом большинство опрошенных все же довольны тем, как проходит лето - об этом заявили 67%. Еще 33% признались, что ожидали большего.

Яркие фотографии и посты в соцсетях также оказывают значительное влияние на восприятие собственного лета у россиян: 60% опрошенных сравнивают свою летнюю жизнь с тем, что видят в интернете. В результате 77% начинают чувствовать, что упускают что-то важное.

Треть россиян (30%) признают, что соцсети портят им восприятие лета, а 11% уже сознательно ограничили время в интернете, чтобы справиться с "страхом упущенных возможностей". Еще 18% хотели бы, но пока не могут отказаться от постоянного онлайн-присутствия.

Опрос проведен среди 1 893 россиян старше 18 лет с 8 по 10 июля по онлайн-панели "Анкетолог".