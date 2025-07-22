ЕС считает, что французские правила несовместимы с единым рынком сообщества из-за своей излишней строгости

БРЮССЕЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Евросоюз, стремящийся ввести единообразное обозначение продукции в сообществе, подает в суд на правительство Франции за слишком строгие правила сортировки мусора, которые несовместимы с единым рынком. Об этом сообщила газета Politico.

Еврокомиссия неоднократно предупреждала на этот счет французские власти, а 17 июля объявила, что предъявит Парижу судебный иск за чрезмерно строгие правила сортировки отходов, нарушающие принцип свободного перемещения товаров. Согласно французскому законодательству, как напоминает издание, производители упаковок, текстиля, телефонов, других гаджетов и даже садового инвентаря обязаны размещать на своей продукции сортировочную этикетку, известную во Франции как логотип Triman (или этикетка Info-tri), для информирования населения, как правильно утилизировать отходы.

Брюссель ведет борьбу с обозначениями, введенными в 2022 году и поясняющими, что следует выбрасывать в тот или иной контейнер. ЕК хочет гармонизировать правила маркировки на уровне ЕС. В прошлом году в сообществе были введены новые правила, согласно которым вся упаковка на рынке ЕС должна иметь "единую этикетку с информацией о составе материала для облегчения сортировки потребителями". Однако это требование вступит в силу лишь в августе 2028 года.

Как заявили в Брюсселе, пока общеевропейские правила не станут практикой, обязательное использование конкретной маркировки на национальном уровне является "несоразмерным" и создает "препятствия для свободного перемещения товаров".