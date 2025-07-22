Его мощность рассчитана на перевалку грузов до 8 млн тонн зерна в год

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказали о работе Забайкальского зернового терминала в рамках его рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.

Терминал является специализированным зерновым железнодорожным комплексом, расположенным на крупнейшем российско-китайском погранпереходе в поселке Забайкальск. Мощность терминала рассчитана на перевалку грузов до 8 млн тонн зерна в год. Объем единовременного хранения зерна составляет до 80 тыс. тонн.

Церемония запуска в эксплуатацию Забайкальского зернового терминала состоялась 6 сентября 2022 года при участии президента РФ Владимира Путина в рамках мероприятия по запуску новых предприятий на площадке ВЭФ-2022.

Компания "Забайкальский зерновой терминал" входит в ГК "Новый сухопутный зерновой коридор". В настоящее время у ГК "НСЗК" запланированы такие инвестиционные проекты, как транспортно-логистический центр и контейнерный терминал в Забайкальске, проект зернового производственного кластера на границе Нижнеленинское - Тунцзян, строительство морского зернового терминала во Владивостоке.