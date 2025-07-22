Премьер-министр РФ посетил Забайкальский краевой перинатальный центр

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал здоровья будущим родителям, которые готовятся к партнерским родам в Забайкальском краевом перинатальном центре.

Премьер посетил это медучреждение во вторник в рамках рабочей поездки в Забайкальский край. Главе правительства показали отделение антенатальной охраны плода, в том числе сенсорную комнату, где в тот момент проходило занятие для будущих родителей в рамках подготовки к партнерским родам.

"Здоровья вам", - пожелал Мишустин.

Глава кабмина поинтересовался, когда молодые родители ждут пополнение в семье. Будущая мать рассказала, что роды ожидаются в августе. "Собираетесь помочь?" - обратился премьер к будущему отцу. Тот ответил, что собирается присутствовать на родах и хочет поддержать жену. Премьер на прощание пожелал семье всего хорошего.