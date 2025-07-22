В Томске открылась первая в России магистратура по цифровой агрономии

В пресс-службе ТГУ сообщили, что студенты программы научатся совмещать цифровые технологии и классические знания об агрономии

ТОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Первую в России магистерскую программу по цифровой агрономии запустили в Томском государственном университете (ТГУ). Студенты программы научатся совмещать цифровые технологии и классические знания об агрономии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В вузе отметили, что цифровизация - один из главных трендов рынка АПК, который позволяет оптимизировать производство и снизить издержки. В 2024 году государство выделило 3 млрд рублей на цифровую трансформацию агропромышленного комплекса. Сельхозпроизводители уже используют искусственный интеллект, геоинформационные и аналитические системы, беспилотники, роботы, мобильные приложения, умные датчики и суперкомпьютеры.

"В течение двух лет слушатели изучат, как совместить классические знания по агрономии и постоянно меняющиеся цифровые технологии - собрать информацию о состоянии поля с помощью беспилотника, отрегулировать температуру в овощной теплице, не приближаясь к ней, и "запрограммировать урожай", - сказано в сообщении.

В 2025-2026 году на программу смогут поступить первые 10 студентов. Партнером программы стал Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН. После выпуска магистры смогут работать в агрохолдингах и профильных департаментах.

"Развитие точного земледелия открывает новые возможности для развития агропромышленного комплекса. Оно повышает эффективность производства, улучшает качество продукции и увеличивает прибыльность сельского хозяйства. Подготовка кадров, которые умеют работать с современными информационными системами, - это требование времени. Поэтому готовить кадры будущего нужно уже сейчас", - приводятся в сообщении слова директора Образовательного центра Высшей инженерной школы агробиотехнологий ТГУ Екатерины Бойко.