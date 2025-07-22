В пресс-службе учреждения отметили, что животных можно увидеть в комплексной экспозиции "Турья горка"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Три таджикских винторогих козленка появились на свет в Московском зоопарке. Посетители уже могут посмотреть на детенышей, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"13 июня появился на свет первый самец, он весил 2,1 кг. Спустя несколько дней, 18 июня у другой самки родилась двойня, что бывает довольно редко. Новорожденные - это самец весом 2,3 кг и самочка с чуть меньшим весом, но все же в пределах нормы - 1,7 кг", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

По ее словам, матери козлят внимательно присматривают за ними и кормят их молоком. Детеныши ловко передвигаются по самым крутым склонам искусственной скалы и часто находятся на ее вершине.

В пресс-службе добавили, что животных можно увидеть в комплексной экспозиции "Турья горка" на Новой территории.

Таджикский винторогий козел, или мархур, получил свое название благодаря спирально закрученным рогам, напоминающим гигантский штопор. Животные данного вида обитают в горах Южной и Центральной Азии.