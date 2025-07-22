По мнению народного артиста, российское медиапространство "задолжало" защитникам Родины

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Олег Газманов считает, что российские артисты должны активнее участвовать в жизни бойцов специальной военной операции (СВО), оказывая им моральную поддержку. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

"Меня очень задевает, что на радиостанциях и телеканалах у нас мало показывают таких песен [в поддержку СВО]. Мы постоянно говорим, что надо помогать бойцам. Я сам помогаю материально, специальными приборами, оружием и все остальным. Но этого мало, нужна моральная поддержка. Нужно, чтобы все артисты, вся страна включилась в это", - сказал Газманов.

По его мнению, российское медиапространство "задолжало" защитникам Родины. Он добавил, что в нынешней напряженной обстановке считает неправильным веселиться и радоваться жизни напоказ. "В то время как мы здесь отдыхаем, наши воины там умирают", - резюмировал исполнитель.

Ранее аналогичным мнением с ТАСС поделилась директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Милена Авимская. Она отметила, что российским театрам нужно уделять больше внимания ситуации в стране и удовлетворять интересы бойцов специальной военной операции.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00.