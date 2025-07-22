По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, общая длина маршрута составит 28 км

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Речное такси планируется запустить между международным аэропортом Гагарин и набережной Саратова. Для этого закупят два суда "Марлин 830А Taxi", поставка которых ожидается в 2026 году, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина в Саратовской области возрождаются скоростные пассажирские речные перевозки. В регионе по маршруту Саратов - Маркс - Воскресенское - Вольск - Балаково уже курсируют два "Валдая". Изготавливаются еще три таких судна.

"В связи с востребованностью перевозок по Волге ранее Вячеслав Викторович также выступил с предложением создать маршрут между областным центром и аэропортом Гагарин. <…> Общая протяженность нового речного маршурта составит порядка 28 км. Ориентировочное время в пути - 40-45 минут", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, для этого планируется закупка двух судов "Марлин 830А Taxi" вместимостью 10 пассажиров. Их поставка ожидается в 2026 году. Они будут работать в формате речного такси между набережной Саратова и селом Сабуровка, рядом с которым расположен аэропорт. Каждое - до пяти круговых рейсов в сутки. Расписание будет сформировано с учетом авиарейсов в аэропорту Гагарин.

Как отметил глава региона, перед профильным министерством стоит задача провести подготовительные работы: русловую съемку, при необходимости дноуглубление, организацию причального сооружения.