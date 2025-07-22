Мероприятие объединило более 3 тыс. школьников

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Второй сезон фестиваля науки открылся во вторник во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок" с участием более 3 тыс. школьников из 10 стран мира. Он организован Адыгейским государственным университетом (АГУ) в рамках Всероссийского научно-просветительского проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются", который реализуется при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, сообщил ТАСС руководитель проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются", ректор АГУ, вице-президент Российского союза ректоров Дауд Мамий.

"В этом году мы запустили второй сезон фестиваля науки в "Орленке", который объединил более 3 тыс. школьников из России, Белоруссии, Казахстана. Кыргызстана, Кубы, Молдовы, Монголии, Приднестровской Молдавской республики, Таджикистана и Узбекистана. Формат однодневного фестиваля науки для детей, сочетающий в себе работу тематических площадок, проведение интеллектуальных конкурсов, показ научно-популярных документальных фильмов и лекции ведущих российских ученых и популяризаторов науки, оказался очень удачным. Такая комбинация активностей позволяет не просто интересно рассказать ребятам о различных направлениях науки, но и дает им возможность буквально прикоснуться к ней, поучаствовав в научных экспериментах и опытах", - сказал он.

Ректор уточнил, что в 2024 году АГУ провел в "Орленке" шесть фестивалей науки, в которых приняли участие 16 тыс. ребят. Программа фестивалей позволила тысячам школьников понять, чем занимается современная наука и познакомиться с выдающимися учеными.

"Событие проходит в увлекательных форматах, настраивая детей на изучение той или иной науки. И это крайне важно: задав себе один вопрос, ребенок способен заинтересоваться конкретной сферой и в дальнейшем связать с ней жизненный путь. Стране нужны талантливые ученые и молодые исследователи. Кто знает, может быть, в будущем кто-то из наших "орлят" станет вторым Ломоносовым", - прокомментировал формат фестиваля директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.

О программе фестиваля

На территории ВДЦ сегодня будут работать 40 тематических площадок. В течение дня "орлята" будут участвовать в мастер-классах, выставках и квестах, в интерактивной и игровой форме знакомясь с биологией, физикой, химией, IT и математикой. На станциях "Научной мастерской" ребята смогут погрузиться в химические и физические опыты и эксперименты, поучаствовать в научном крио-шоу, разгадать математические головоломки и постигнуть тайны строения человека и Солнечной системы. Можно будет познакомиться с технологиями виртуальной реальности, посоревноваться в физическом биатлоне и сыграть в дрон-баскетбол, попробовать силы в конкурсе фотографий "Мир глазами детей".

С научно-популярной лекцией на тему "Человек в открытом космосе" выступит российский астроном, директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор ИГУ, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Язев. Он автор и соавтор более 200 научных работ, двух монографий, пяти научно-популярных книг, пяти учебных пособий, множества научно-популярных статей.

В рамках программы фестиваля в Лаборатории научного кино "орлятам" покажут короткометражный документальный фильм "Виктория" режиссера Ольги Ажнакиной о молодой ученой, которая создает новые препараты для диагностики и лечения рака. А завершится насыщенный событиями день командным чемпионатом по интеллектуальным играм "Стихии науки".