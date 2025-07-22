Мишустин попросил главу Забайкалья проконтролировать ремонт клинической больницы

Премьер-министр России также отметил необходимость продолжения строительства детской клинической больницы в Чите

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ремонт краевой клинической больницы в Забайкалье продвигается крайне медленно, и попросил главу региона Александра Осипова лично контролировать ход работ.

Председатель правительства во вторник в рамках поездки в Читу посетил Забайкальский краевой перинатальный центр. Осипов во время посещения рассказал Мишустину о планах развития региональной системы здравоохранения и создании новых медучреждений.

"Я в 2022 году, Александр Михайлович, когда у вас был, вы обращались с просьбой дать средства на капитальный ремонт краевой больницы. Но по краевой больнице дела идут крайне медленно, если не сказать, что они идут плохо. Только в этом году приступили к работам", - обратился премьер-министр к губернатору, заметив, что федеральное финансирование на эти цели было выделено, но дело даже не в этих средствах, а в качестве ремонта и обязательствах выбранных подрядчиков.

"Нужно этим заниматься. И я вас попрошу лично - губернатора - заниматься этим вопросом. Потому что люди ждут. Надо, значит, нам всем вместе этим заниматься, а вам лично - контролировать ход работ", - указал Мишустин главе региона.

Также, добавил он, необходимо заниматься вопросами продолжения строительства детской клинической больницы в Чите. "Александр Михайлович сказал о детской клинической больнице, там дела плохо идут. Потому что подрядчик, как вы сказали, не выполнил свои обязательства. Здесь надо этим заниматься, потому что так не должно быть", - подчеркнул премьер.