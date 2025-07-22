В пресс-службе аэропорта сообщили, что скоплений пассажиров нет

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Вылет девяти рейсов задерживается из международного аэропорта Сочи во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Аэропорт работает штатно, скоплений пассажиров на текущий момент там нет.

В понедельник в сочинском аэропорту на фоне вводимых ограничений в аэропортах московского авиационного узла задерживалось 12 рейсов на вылет.

"По состоянию на 09:15 мск на вылет задержано (более 2 часов) семь рейсов в связи с поздним прибытием воздушных судов из других регионов и два рейса по производственным причинам у авиаперевозчиков. Скоплений пассажиров в аэропорту Сочи на данный момент нет", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что аэропорт работает штатно и обслуживает воздушные суда в порядке очередности. Авиакомпании в течение вторника продолжают стабилизировать расписание, а также предоставляют пассажирам задержанных рейсов питание, напитки и размещение в гостинице при необходимости.

19-21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов.