Большая часть из них находится на передовой, рассказали в Государственной уголовно-исполнительной службе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Порядка 9,5 тыс. осужденных украинцев служат в подразделениях Вооруженных сил Украины, большая часть которых находится на передовой. Об этом сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

"Около 9 с половиной тыс. осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой", - говорится на странице органа в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Там также отметили, что из числа получивших приговоры и служащих в ВСУ - 100 женщин.

В мае насчитывалось более 8,3 тыс. осужденных в подразделениях ВСУ, за три месяца это количество увеличилось почти на 1,5 тыс. украинцев. Как подчеркнули в уголовно-исполнительной службе, 6% попавших на фронт бывших осужденных отбывали наказание за убийства.

Ранее на Украине также заявляли, что около 20-30% осужденных, отбывающих сроки в украинских тюрьмах, могут заключить контракты о прохождении службы в Вооруженных силах Украины в обмен на условно-досрочное освобождение.

На фоне значительного дефицита личного состава в ВСУ власти Украины пытаются всеми средствами привлечь в армию тех, кто не подлежит всеобщей мобилизации. В числе таких мер - возникшая год назад инициатива о призыве заключенных в обмен на условно-досрочное освобождение. Закон, позволяющий мобилизацию заключенных, вступил в силу в мае 2024 года. Этой возможностью не могут воспользоваться осужденные за преступления, связанные с терроризмом или совершенные против основ национальной безопасности, за убийство двух и более человек, за особо тяжкие коррупционные преступления.