Мероприятие состоится в ноябре

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Всероссийский форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока "Российский Север" состоится в ноябре и соберет 100 общественных деятелей и активистов "Движения первых". Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

"В этом году 100 общественных деятелей, этноблогеров, активистов "Движения первых" из Севера, Сибири и Дальнего Востока России в командах разработают проекты по развитию Арктики. Мы работаем над тем, чтобы повысить интерес молодых людей к Северу - региону, который богат природными ресурсами и полезными ископаемыми, необходимыми для мировой экономики, где проходят научные исследования, производится сжиженный природный газ, строятся высокотехнологичные предприятия и заполярные города, создаются все условия, чтобы молодые специалисты были вовлечены в промышленную отрасль региона и развитие традиционных промыслов", - приводит пресс-служба слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.

Особое внимание на форуме в 2025 году будет уделено организации системной работы с молодежью - запланирована стратегическая сессия с участием представителей экспертного сообщества, часть программы будет посвящена роли коренных малочисленных народов в общей истории страны. Кроме того, участники конкурса смогут претендовать на грантовую поддержку в конкурсе "Росмолодежь. Гранты" и получить до 1 млн рублей на реализацию своего проекта. В 2025 году предусмотрено 18 номинаций, направленных на поддержку проектов по организации занятости молодежи, развитию малых территорий, экологическому просвещению, развитию молодежных и студенческих сообществ, сохранению культурных и семейных ценностей.

Форум "Российский Север" впервые состоялся в подмосковной Клязьме в 2015 году. В 2020 году он впервые прошел в Салехарде. С 2021 года Ямал стал постоянной площадкой для проведения всероссийского форума.