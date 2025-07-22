В ГУ МЧС России по региону сообщили, что температура воздуха может упасть до минус 1 градуса

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Заморозки до минус 1 градуса ожидаются 23 и 24 июля в Красноярском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"В июле пришли заморозки. По данным синоптиков, 23-24 июля в центральных районах края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при такой погоде с осторожностью использовать электрообогреватели, не пользоваться при топке печей легковоспламеняющимися жидкостями.

По данным среднесибирского УГМС, 23 июля на севере Красноярского края местами ожидается сильный ветер, порывы до 17 м/с. В Эвенкии сохранится высокая пожарная опасность IV класса.