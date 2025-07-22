На Янтарном комбинате янтарю придали форму и рисунок изумруда с 57 гранями

По информации предприятия, камень при огранке сохранили в естественных оттенках

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех") освоил новый вид огранки: впервые специалисты придали балтийскому самоцвету форму и рисунок изумруда, сохранив при этом природные цвета янтаря. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.

"Янтарный комбинат в очередной раз опроверг заблуждение о том, что балтийский янтарь не поддается огранке. В изумрудной огранке камень в сохраненных естественных оттенках - лимонный, вишневый и коньячный раскрылся по-новому, засверкал на солнце, но остался таким же теплым и приятным на ощупь", - отметила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова, слова которой приводит пресс-служба.

Для изумрудной огранки специалисты отобрали образцы прозрачного янтаря самой востребованной среди переработчиков фракции - размером от 23 до 32 мм. Чтобы огранить достаточно мягкий от природы самоцвет, камень сначала подготовили в автоклаве, сделав его прочнее, что важно для мастера-огранщика, пояснили на комбинате.

За одну рабочую смену мастер может выполнить изумрудную огранку на четырех камнях. В каждом "янтарном изумруде" специалисты создали по 57 граней.

"Янтарь с новой изумрудной огранкой будет представлен в украшениях на Международном янтарном форуме, который пройдет с 31 июля по 3 августа на ВДНХ. В этом AmberForum впервые пройдет в Москве и объединит представителей бизнеса, искусства, науки, моды и туризма. На форуме представят достижения российского янтарного производства и обсудят векторы развития янтарной отрасли", - отметила прес-служба.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.