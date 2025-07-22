Число заявлений в колледжи в РФ по сравнению с 2024 годом выросло на 800 тыс.

Уже третий год прием в колледжи составляет 1,2 млн человек, отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Число заявлений в РФ от абитуриентов на обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году увеличилось на 800 тыс. по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Обучение рабочим профессиям привлекает все больше абитуриентов, а выпускники колледжей и техникумов востребованы у работодателей. Уже сейчас количество поданных заявлений выросло на 800 тыс., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это важный результат, который приближает нас к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным - к 2028 году подготовить 1 млн специалистов и квалифицированных рабочих", - привели в сообщении слова Чернышенко.

В аппарате вице-премьера отметили, что наибольшее количество заявлений на бюджетные места подано в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Пермском краях, Тюменской, Московской и Новосибирской областях, в Башкирии.

"Уже третий год прием в колледжи составляет 1,2 млн человек, а 6 лет назад был - 990 тыс. человек. Так, сегодня контингент в СПО составляет 3,85 млн студентов", - говорится в сообщении.

Согласно информации аппарата Чернышенко, наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются направления подготовки "Информационные системы и программирование" (136 тыс.), "Сестринское дело" (104 тыс.), "Юриспруденция" (80 тыс.), "Туризм и гостеприимство" (58 тыс.), "Лечебное дело" (55 тыс.).