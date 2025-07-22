Пробы воздуха взяли после жалоб жителей на неприятные запахи, сообщили в пресс-службе Минприроды региона

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировано в атмосфере в пригороде Омска после жалоб жителей на неприятные запахи, сообщила пресс-служба Минприроды Омской области. Выбросы этого вещества выявлены и в самом городе.

"В связи с сообщениями граждан о загрязнении атмосферного воздуха в ночное время организован выезд экомобиля в пос. Дружино (пригород Омска - прим. ТАСС). Пробы воздуха отобраны на ул. 5-я Весенняя. В точке отбора проб зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,75 раза", - говорится в сообщении.

Пост Обь-Иртышского УГМС также зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 1,62 раза в Ленинском округе Омска. При этом в Омской области в ночь на 22 июля был введен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности, при котором предприятия должны снизить выбросы на 15-20%.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.